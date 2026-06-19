قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل المواجهة المرتقبة.. 10 معلومات مهمة عن منتخب نيوزيلندا منافس مصر في كأس العالم 2026
ترامب يتوعد طهران: انتهى أمرهم.. لا أموال لإيران وسنستكمل مهلة المفاوضات
بريطانيا تعلن حزمة دعم إنساني إضافية للبنان خلال زيارة ثلاثية مع فرنسا وقطر
عمل مركز جديد.. بلاغ ثلاثي من العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين
نزل 100 جنيه.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
مقتل 4 جنود إسرائيليين في هجوم لحزب الله بجنوب لبنان وسقوط 18 قتيلا في غارات إسرائيلية
وفرة مخزون الغذاء تكبح مخاطر ظاهرة النينيو على الأسواق العالمية
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 100 جنيه.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 19-6-2026؛ على مستوى الأعيرة الذهبية وذلك بمستهل التداولات المسائية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 100 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6025 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 48.2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4168 دولار للشراء و4167 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ريفيان R2

شركة سيارات كبرى تسرح مئات الموظفين خشية الإفلاس

iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro بـ1399 دولار.. زيادة أسعار آيفون تشعل مواقع التواصل

جي ايه سي Aion ES

كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد