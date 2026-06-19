نزل 100 جنيه.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 19-6-2026؛ على مستوى الأعيرة الذهبية وذلك بمستهل التداولات المسائية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 100 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6025 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 48.2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4168 دولار للشراء و4167 دولار للبيع.