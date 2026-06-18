ثابت عند 446 ريالا.. سعر الذهب في السعودية مساء اليوم

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 18 -6-2026 داخل محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تعاملات الذهب في محلات الصاغة السعودية؛ استقراراً بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب في السعودية 446 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 510 ريالات سعودية.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 467.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 446.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 382.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3569 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.859 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4229 دولارا.