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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 446 ريالا.. سعر الذهب في السعودية مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 18 -6-2026 داخل محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وأظهرت تعاملات الذهب في محلات الصاغة السعودية؛ استقراراً بمختلف الأعيرة الذهبية.

الجنيه الذهب يتراجع إلى 50 ألف جنيه.. ماذا يحدث في السوق المصرية؟|تفاصيل

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب في السعودية 446 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 510 ريالات سعودية.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 467.5 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 446.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 382.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3569 ريالا سعوديا.

الذهب تحت ضغط التراجعات.. وتوقعات بعودته قوية خلال الأشهر المقبلة

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.859 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4229 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب في محلات الصاغة

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