الذهب على صفيح ساخن.. نائب يكشف كلمة السر في ارتفاع وانخفاض الأسعار

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية المتشابكة، في مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

سعر الذهب

وأوضح النائب حسن عمر حسنين، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ أن الذهب بطبيعته لا يتحرك بمعزل عن المشهد الاقتصادي العالمي، فكلما زادت حالة عدم اليقين أو تصاعدت التوترات الدولية، زاد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تؤدي قوة الدولار وارتفاع العائد على أدوات الدين إلى الضغط على أسعار الذهب عالميًا.

وأشار النائب حسن عمر حسنين إلى أن توقعات الفائدة الأمريكية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في السوق حاليًا، موضحًا أن تثبيت الفائدة أو الاتجاه لرفعها يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الأصول ذات العائد، في حين أن أي إشارات مستقبلية لخفض الفائدة قد تعيد الزخم إلى الذهب وتدعم صعوده مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم

وأضاف النائب حسن عمر حسنين أن السوق المحلي في مصر يتأثر بالسعر العالمي للأوقية، إضافة إلى سعر الصرف، وحجم المعروض والطلب داخل السوق؛ وهو ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها الذهب بين الصعود والهبوط خلال الفترات الأخيرة.

وشدد النائب حسن عمر حسنين، على ضرورة تعامل المواطنين مع الذهب باعتباره أداة ادخار طويلة الأجل وليس مجالًا للمضاربة السريعة، داعيًا إلى متابعة البيانات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرارًا في حركة التذبذب، لحين وضوح اتجاه السياسة النقدية العالمية، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتوترات السياسية التي تنعكس بشكل مباشر على شهية المستثمرين تجاه الذهب.