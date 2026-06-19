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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 15 جنيها جديدة.. الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-6-2026 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 15 جنيها جديدة؛ ليصل مجمل ما فقده في يوم واحد 115 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6010 جنيهات .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة مسجلا 6868 جنيها للشراء و 6811 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6296 جنيها للشراء و 6243 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6010 جنيهات للشراء و 5960 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5151 جنيها للشراء و5108 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4146 دولارا للشراء و 4145 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 48.08 ألف جنيه للشراء و 47.68 ألف جنيه للبيع.

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