49.77 جنيهًا.. أقل سعر لـ الدولار اليوم السبت 20-6-2026

استمر أقل سعر دولار، استقرارا في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات السبت 20-6-2026 بدون تغيير على مستوى السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث سجله أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح أمس الخميس حتي مساء غدا السبت بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية و مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار؛ ثباتًا منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الأربعاء الماضي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و49.9 جنيها للبيع في بنوك " نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، المصرف المتحد،كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي".

الائتمان المحلي

ارتفع رصيد الإئتمان المحلي بنهاية العام الماضي إلي 16.52 تريليون جنيه مقابل 16.22 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 16.04 تريليونًا في أكتوبر من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي لـ11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 10.99 تريليون جنيها في أكتوبر 2025.

وبلغ رصيد الأوراق المالية 8.723 تريليون جنيه ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ8.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وسجل حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام نحو 510.8 مليار جنيه ديسمبر 2025 مقابل 508.622 مليار جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ504.8 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم؛ مسجلة 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.213 تريليون جنيه نوفمبر السابق ومقارنة بـ3.14 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.