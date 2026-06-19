ماتغيرش.. تفاصيل سعر الدولار مساء اليوم

استقر سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 19-6-2026 داخل السوق الرسمية بدون تغيير.

الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم؛ وذلك لليوم الثالث على التوالي .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.84 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في بنوك " نكست، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، المصرف المتحد،كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشرا و50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قناة السويس، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي".