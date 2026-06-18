ثابت عند 49.86 جنيها.. آخر سعر للدولار اليوم

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-6-2026 على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات السنة الهجرية.

ومنح البنك المركزي المصري البنوك 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

الدولار ثابت

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتا في مواجهة الجنيه المصري اليوم، بعد تراجع بقيمة 2.07 جنيها علي الأقل منذ الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء ءو 49.87 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،نكست".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، المصري الخليجي، الأهلي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قتاة السويس، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي".ر