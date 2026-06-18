قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البحر الأحمر: تخفيض مقدمات تقنين الأراضي إلى 15% بدلًا من 25%
الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي
برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
انتظام سير امتحان التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي في المحافظات
بشكل منفصل .. ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن
قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل
وزير الصحة يبحث مع مسؤولي شركتين عالميتين نقل تكنولوجيا تصنيع كواشف فصائل الدم لمصر
موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدولار وصل كام.. أسعار العملات اليوم الخميس في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

بعد انخفاض سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة ، يستعرض معكم موقع صدى البلد أسعار العملات العربية والأجنبية وكاليوم وسعر الدولار اليوم الخميس وكذلك سعر الريال السعودي والدينار الكويتي.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
 


بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في بنك مصر
 


سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB


بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في بنك البركة
 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري


سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.25 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.36 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.22 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.24 جنيه للشراء، و13.31 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 157.81 جنيه للشراء، و162.82 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 158.31 جنيه للشراء، و162.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 159.32 جنيه للشراء، و162.59 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 159.30 جنيه للشراء، و163.83 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 157.82 جنيه للشراء، و162.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري


 

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.56 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي


سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة
 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.55 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم اسعار العملات اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي انخفاض الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ترشيحاتنا

سوزوكى التو

أسعار سوزوكى التو المستعملة في مصر

السيارات الصينية

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

جيلي إمجراند

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد