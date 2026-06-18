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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. الدولار يقترب من 50 جنيهًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، وسط توازن نسبي في سوق النقد وتوافر العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 49.84 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى 50 جنيهًا.

اليورو يواصل التداول أعلى 57 جنيهًا

استقر سعر اليورو الأوروبي عند مستويات مرتفعة، مسجلًا 57.81 جنيه للشراء و57.97 جنيه للبيع، مدعومًا بتحركات العملة الأوروبية في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى وتطورات الاقتصاد العالمي التي تنعكس على أسعار الصرف.

الجنيه الإسترليني يتصدر قائمة العملات الرئيسية

واصل الجنيه الإسترليني تسجيل أعلى قيمة بين العملات الرئيسية المتداولة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ 66.84 جنيه للشراء و67.05 جنيه للبيع.

ويعكس ذلك قوة العملة البريطانية مقارنة بالعديد من العملات العالمية الأخرى خلال الفترة الحالية.

استقرار الريال السعودي قبل موسم السفر

وسجل الريال السعودي 13.28 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي المرتبط بالسفر والعمرة.

ويحظى الريال السعودي باهتمام واسع من المواطنين نظرًا لارتباطه بحركة السفر إلى المملكة العربية السعودية.

الدرهم الإماراتي يحافظ على مستوياته

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.57 جنيه للشراء و13.60 جنيه للبيع، مواصلًا التداول بالقرب من مستوياته الأخيرة دون تغيرات ملحوظة.

أسعار العملات اليوم

الدولار الأمريكي: 49.84 جنيه للشراء – 49.98 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 57.81 جنيه للشراء – 57.97 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.84 جنيه للشراء – 67.05 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.28 جنيه للشراء – 13.32 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.57 جنيه للشراء – 13.60 جنيه للبيع.

ترقب لتحركات الأسواق العالمية

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية تطورات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة العالمية، لما لها من تأثير مباشر على أسعار العملات وأسواق المال، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

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