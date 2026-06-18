الدولار يفقد حاجز الـ50 جنيهًا.. والسوق المصرفية تسجل أدنى مستويات العملة الأمريكية في 3 أشهر



شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس 18 يونيو 2026، ليتراجع دون مستوى 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط تحركات متباينة في سوق الصرف بالبنوك العاملة في مصر.



وأظهرت أحدث بيانات البنوك تراجع الدولار في بنك قناة السويس إلى 49.90 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع، فيما سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية وHSBC وميدبنك.



البنوك الكبرى تخفض الأسعار



وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، بينما بلغ 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي والمصرف المتحد وكريدي أجريكول والبركة.

كما انخفض إلى 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي، ووصل إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع لدى بنوك نكست وأبوظبي التجاري والكويت الوطني.



أدنى سعر في بنك الإمارات دبي



وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر للدولار بين البنوك عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، فيما حافظ بنك أبوظبي الإسلامي على أعلى سعر مسجل عند 50.08 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 49.86 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع، بما يعكس استمرار تراجع العملة الأمريكية داخل السوق المصرفية المحلية.



متوسط السعر عند 49.91 جنيه



ووفقًا لآخر التحديثات المصرفية، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 49.91 جنيه، بينما وصل أعلى سعر للشراء إلى 50.18 جنيه، في حين سجل أقل سعر للبيع 49.87 جنيه، ما يعزز مؤشرات تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الحالية.