قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف خلافاته مع نتنياهو.. ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي دفع نحو تصعيد أكبر
ترامب يلوّح باستئناف القصف: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية
كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 يونيو 2026 والقنوات الناقلة
لماذا لم يعتمد النبي على المعجزة في الهجرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تحذير ناري من رئيس مايكروسوفت.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي
تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه
ماكرون: تفاهم واشنطن وطهران يفتح بوابة هرمز أمام الملاحة العالمية بلا رسوم
خبير: مصر عنصر أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية
باكستان تشيد بدور مصر والسعودية وقطر وتركيا في دعم التفاهمات بين واشنطن وطهران
باكستان تعلن بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران فورًا
ماكرون: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة نحو سلام دائم وإنهاء التوترات
غانا تخطف فوزًا قاتلًا أمام بنما في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

أسعار العملات
أسعار العملات
علياء فوزى

هبطت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:162.4جنيه.

سعر البيع: 162.7جنيه.

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.2جنيه.

سعر البيع: 13.3جنيه.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.5جنيه.

سعر البيع: 13.6جنيه.

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.67جنيه.

سعر البيع: 13.71جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:70.21 جنيه.

سعر البيع: 70.60 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:49.86 جنيه.

سعر البيع: 49.96 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:57.77 جنيه.

سعر البيع: 57.89 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:66.80 جنيه.

سعر البيع: 66.96 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:62.85 جنيه.

سعر البيع: 63 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:7.37 جنيه.

سعر البيع: 7.39جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:31.10 جنيه.

سعر البيع: 31.16جنيه.

أسعار العملات أسعار العملات اليوم سعر الدولار سعر الريال السعودي أسعار العملات العربية والأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

الزمالك

خاص.. المحكمة الرياضية توجه صدمة مدوية لـ الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

محمد صلاح عبدالفتاح

أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد