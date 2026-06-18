انخفاض أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

هبطت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:162.4جنيه.

سعر البيع: 162.7جنيه.

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.2جنيه.

سعر البيع: 13.3جنيه.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.5جنيه.

سعر البيع: 13.6جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.67جنيه.

سعر البيع: 13.71جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:70.21 جنيه.

سعر البيع: 70.60 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:49.86 جنيه.

سعر البيع: 49.96 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:57.77 جنيه.

سعر البيع: 57.89 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:66.80 جنيه.

سعر البيع: 66.96 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:62.85 جنيه.

سعر البيع: 63 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:7.37 جنيه.

سعر البيع: 7.39جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 18 يونيو 2026:

سعر الشراء:31.10 جنيه.

سعر البيع: 31.16جنيه.