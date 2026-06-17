هبوط الريال السعودي أمام الجنيه اليوم .. وهذا أعلى سعر للشراء

شهد سعر الريال السعودي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات سعر الريال السعودي سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

وسجل بنك QNB الأهلي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.312 جنيه، فيما سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للبيع عند 13.432 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

QNB الأهلي: 13.312 جنيه للشراء، و13.345 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.285 جنيه للشراء، و13.329 جنيه للبيع.

HSBC: 13.284 جنيه للشراء، و13.309 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 13.282 جنيه للشراء، و13.324 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.277 جنيه للشراء، و13.371 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.275 جنيه للشراء، و13.337 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.268 جنيه للشراء، و13.334 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.268 جنيه للشراء، و13.334 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.258 جنيه للشراء، و13.350 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 13.240 جنيه للشراء، و13.340 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 13.132 جنيه للشراء، و13.432 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.935 جنيه للشراء، و13.297 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

سجل بنك QNB الأهلي أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.312 جنيه.

فيما سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للبيع عند 13.432 جنيه.

وجاء البنك العقاري المصري العربي كأقل البنوك سعرًا للشراء عند 12.935 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 13.297 جنيه.