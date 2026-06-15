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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودي يتراجع بقوة أمام الجنيه .. تعرف على سعره اليوم في البنوك

تراجع سعر الريال السعودي اليوم
تراجع سعر الريال السعودي اليوم
رانيا أيمن

واصل الريال السعودي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات أمس الأحد في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع متابعة المواطنين لتحركات العملة السعودية.

وأظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس، انخفاضًا تجاوز 15 قرشًا في بعض البنوك، حيث تراجع سعر الشراء في بنك مصر والبنك الأهلي المصري من 13.57 جنيه إلى 13.382 جنيه، بفارق 18.8 قرش، كما انخفض سعر البيع من 13.63 جنيه إلى 13.45 جنيه.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم 
 

وسجل الريال السعودي اليوم في بنك QNB الأهلي أعلى سعر شراء عند 13.422 جنيه، مقابل 13.450 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال في المصرف العربي الدولي 13.411 جنيه للشراء و13.449 جنيه للبيع.

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

كما سجل في البنك المركزي المصري 13.411 جنيه للشراء و13.449 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك HSBC إلى 13.405 جنيه للشراء و13.431 جنيه للبيع، مقارنة بـ13.83 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع أمس.

وسجل الريال في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.383 جنيه للشراء و13.426 جنيه للبيع، مقابل 13.58 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع أمس، ليفقد نحو 19.7 قرش للشراء.

وبلغ سعر الريال في بنك مصر 13.382 جنيه للشراء و13.450 جنيه للبيع، مقارنة بـ13.57 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي

كما سجل في البنك الأهلي المصري 13.382 جنيه للشراء و13.450 جنيه للبيع، مقابل 13.57 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع أمس.

ووصل سعر الريال في بنك البركة إلى 13.364 جنيه للشراء و13.426 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس 13.363 جنيه للشراء و13.452 جنيه للبيع.

تراجع مستمر 

كما بلغ سعر الريال في بنك كريدي أجريكول 13.340 جنيه للشراء و13.430 جنيه للبيع، مقابل 13.53 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع أمس.

وسجل في بنك الإسكندرية 13.338 جنيه للشراء و13.431 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK نحو 13.283 جنيه للشراء و13.580 جنيه للبيع.

أقل سعر للريال السعودي اليوم
 

فيما سجل أقل سعر شراء بين البنوك المذكورة في البنك العقاري المصري العربي عند 13.078 جنيه للشراء و13.445 جنيه للبيع.

ويعكس الأداء الحالي استمرار تراجع الريال السعودي أمام الجنيه المصري مقارنة بتعاملات أمس، بعدما فقد ما بين 18 و20 قرشًا في عدد من البنوك الكبرى، ليواصل موجة الهبوط التي تشهدها أسعار العملات العربية والأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

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