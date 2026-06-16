قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد”، اسعار العملات اليوم الثلاثاء16 يونيو 2026، في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية، متضمنا التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار في بنك مصر
 


سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB


بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.


 

سعر الدولار في بنك البركة
 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 159.39 جنيه للشراء، و164.45 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 159.90 جنيه للشراء، و164.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 160.89 جنيه للشراء، و164.15 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 159.96 جنيه للشراء، و164.51 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 159.23 جنيه للشراء، و164.15 جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 


الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.38 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 


بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.42 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.36 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.70 جنيه للشراء و13.74 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.70 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.71 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع.


 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.68 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم اسعار العملات سعر الدولار اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

Switch 2

نينتندو تعلن آليات صارمة وغير مسبوقة لحجز جهاز Switch 2 في اليابان

سامسونج

سامسونج تدعم رسمياً عرض سرعة الإنترنت في تحديث "One UI 9" وهذه طريقة التفعيل

الطاقة الشمسية

هل تقضي الطاقة الشمسية على شواحن الهواتف التقليدية للأبد؟

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد