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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر، بالتزامن مع هبوط سعر الدولار في البنوك مسجلا الآن 50.47 جنيه للبيع مقابل 51.17 جنيه مستهل تعاملات أمس الإثنين بانخفاض 70 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 50.37 جنيه.
سعر البيع: 50.47 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 35.47 جنيه.
سعر البيع: 35.77 جنيه.

وسجّل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 36 جنيه.
سعر البيع: 36.17 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026:

سجّل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري:
سعر الشراء: 58.31 جنيه.
سعر البيع: 58.65 جنيه.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 67.54 جنيه.
سعر البيع: 67.93 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 63.28 جنيه.
سعر البيع: 63.70 جنيه.

بلغ سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري :
سعر الشراء: 7.79 جنيه.
سعر البيع: 7.84 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.28 جنيه.
سعر البيع: 5.32 جنيه. 

سجّل سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري:
سعر الشراء: 5.33 جنيه.
سعر البيع: 5.40 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الثلاثاء :
سجّل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري:

 سعر الشراء: 7.45 جنيه.
سعر البيع:  7.46 جنيه.

وبلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري:

سعر الشراء: 31.43 جنيه.
سعر البيع: 31.59 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 125 مليون دولار ليسجل في نهاية مايو الماضي نحو 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له.

أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي

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