تراجع إلى مستوى 50 جنيهًا .. آخر تحديث لسعر الدولار الآن

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليعود إلى مستوى 50 جنيهًا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 52 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار التحسن النسبي في سوق الصرف وتراجع الضغوط على العملة المحلية، ما دفع الدولار لمواصلة خسائره خلال الفترة الأخيرة.

آخر تحديث لسعر الدولار



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الدولار 50.32 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.28 جنيه للشراء.

ويواصل الدولار التحرك قرب أدنى مستوياته خلال الفترة الأخيرة، مع استقرار الأسعار في أغلب البنوك حول مستوى 50 جنيهًا، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.