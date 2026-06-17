أسعار العملات العربية والأجنبية ختام اليوم الأربعاء

هبطت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:162.4جنيه.

سعر البيع: 162.7جنيه.

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.2جنيه.

سعر البيع: 13.3جنيه.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:13.5جنيه.

سعر البيع: 13.6جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:49.86 جنيه.

سعر البيع: 49.96 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:57.77 جنيه.

سعر البيع: 57.89 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:66.80 جنيه.

سعر البيع: 66.96 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:62.85 جنيه.

سعر البيع: 63 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:7.37 جنيه.

سعر البيع: 7.39جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026:

سعر الشراء:31.10 جنيه.

سعر البيع: 31.16جنيه.