مدرب طرابزون يرد على أنباء التعاقد مع محمد صلاح

علق فاتح تقى المدير الفنى لـ طرابزون سبور التركى على الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «تقي» بخصوص موقفه من ضم محمد صلاح فى تصريحات لقناة «HT SPORT»: "لا يؤجد أى شيء رسمى حتى الآن بخصوص محمد صلاح، ارتباطنا باللاعب يعد مكسبًا كبيرًا لصالح طرابزون".

وختم فى تصريحاته "بدلًا من خلق توقعات والحديث نعمل الآن على كسب ثقة الفريق فى مجهوداتنا، لا يوجد ما يتم مناقشته حاليًا فى هذا الموضوع".

وارتبط صلاح فى الأيام الماضية بالانتقال إلى طرابزون سبور بعد تعثر مفاوضات نادى بشكتاش لضمه خلال الأسابيع الماضية.