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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب طرابزون يرد على أنباء التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

علق فاتح تقى المدير الفنى لـ طرابزون سبور التركى على الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «تقي» بخصوص موقفه من ضم محمد صلاح فى تصريحات لقناة «HT SPORT»: "لا يؤجد أى شيء رسمى حتى الآن بخصوص محمد صلاح، ارتباطنا باللاعب يعد مكسبًا كبيرًا لصالح طرابزون".

وختم فى تصريحاته "بدلًا من خلق توقعات والحديث نعمل الآن على كسب ثقة الفريق فى مجهوداتنا، لا يوجد ما يتم مناقشته حاليًا فى هذا الموضوع".

وارتبط صلاح فى الأيام الماضية بالانتقال إلى طرابزون سبور بعد تعثر مفاوضات نادى بشكتاش لضمه خلال الأسابيع الماضية.

فاتح تقى المدير الفنى لـ طرابزون سبور التركى طرابزون سبور التركى الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول السابق

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