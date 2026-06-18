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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية.. اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا في بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 18-6-2026 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتا في مواجهة الجنيه المصري اليوم، بعد تراجع بقيمة 2.07 جنيه على الأقل منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيه للشراء ء و49.87 جنيه للبيع  في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،نكست".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك  نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر 

سجل أعلى سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، المصري الخليجي، الأهلي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قتاة السويس، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي".

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