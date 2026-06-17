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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفض لـ 49.95 جنيه.. سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
رشا عوني

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يونيو في جميع البنوك وخلال التعاملات العالمية، ليهبط سعر الدولار الآن دون الـ 50 جنيهاً، ليسجل رسمياً مساء اليوم سعر  49.99 جنيه مقابل الجنيه المصري.

هبوط سعر الدولار

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 17 و34 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، ليهبط تحت مستوى الـ 50 جنيها للشراء والبيع لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف.

الدولار يحقق مكاسب واسعة مقتربا من أعلى مستوياته في عامين

سعر الدولار الآن

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.16 جنيه للشراء 50.29 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 49.98 جنيه للشراء 50.08 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.97 جنيه للشراء 50.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 49.97 جنيه للشراء 50.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.95 جنيه للشراء 50.05 جنيه للبيع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض الدولار.. فوائد بالجملة فمن الخاسرون؟ - Economy Plus

سعر الدولار في البنوك

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

50.08 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل إلي: 

49.90 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي، لنحو:

49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يونيو

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية،  الأهلي الكويتي، العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، إتش إس بي سى HSBC، ميدبنك والبنك الأهلي المصري لنحو:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك  بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول والبركة ليبلغ:

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي نحو:

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه سوق النقد الأجنبي حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.

الدولار ينخفض وسط بوادر على تجدد شهية المخاطرة | سكاي نيوز عربية

أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض سعر الدولار اليوم يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

  • زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
  • ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
  • تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي.
  • زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
  • استقرار الطلب على الدولار داخل السوق المحلية.

وتسهم هذه العوامل مجتمعة في دعم استقرار سوق الصرف وتقليص الضغوط على العملة.

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