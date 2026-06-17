سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة

سعر الدولار اليوم شهد تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء 17 يونيو 2026 داخل البنك الأهلي المصري، ليسجل مستوى أقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، بالتزامن مع انخفاض عدد من العملات العربية الرئيسية أمام الجنيه المصري.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه سوق النقد الأجنبي حالة من الاستقرار النسبي، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري بنحو 13 قرشًا مقارنة بالتعاملات السابقة، ليسجل:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

ويُعد هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا من التطورات التي لفتت انتباه المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع استمرار التراجع التدريجي للعملة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

شهد الدينار الكويتي أيضًا انخفاضًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل:

157.82 جنيه للشراء.

162.83 جنيه للبيع.

ويظل الدينار الكويتي من أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، نظرًا لقوة الاقتصاد الكويتي وارتفاع سعر صرف العملة الكويتية عالميًا.

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه

تراجع الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار اليوم، حيث سجل:

13.25 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي بأهمية كبيرة داخل السوق المصرية نتيجة ارتباطه بحركة السفر إلى المملكة العربية السعودية سواء لأداء العمرة أو الحج أو للعمل.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

واصل الدرهم الإماراتي تراجعه خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل:

13.56 جنيه للشراء.

13.61 جنيه للبيع.

ويتابع عدد كبير من المصريين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركات أسعار الدرهم بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على قيمة التحويلات المالية.

سعر الريال القطري اليوم

سجل الريال القطري انخفاضًا هو الآخر داخل البنك الأهلي المصري، حيث بلغ:

12.66 جنيه للشراء.

13.71 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع ضمن موجة الانخفاضات التي شهدتها العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

أسباب تراجع سعر الدولار اليوم

يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض سعر الدولار اليوم يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي.

زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

استقرار الطلب على الدولار داخل السوق المحلية.

وتسهم هذه العوامل مجتمعة في دعم استقرار سوق الصرف وتقليص الضغوط على العملة.

تأثير انخفاض الدولار على الأسواق

يؤثر تراجع سعر الدولار اليوم بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة المرتبطة بالاستيراد والتجارة الخارجية.

كما يساهم انخفاض العملة الأمريكية في تخفيف تكلفة استيراد بعض السلع والمواد الخام، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض المنتجات داخل الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.