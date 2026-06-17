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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم
رانيا أيمن

واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مسجلًا انخفاضات جديدة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف.

أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك QNB الأهلي عند 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

بينما جاء أقل سعر لشراء الدولار في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK، حيث سجل 49.80 جنيه.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 49.90 جنيه.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار اليوم في بنك QNB الأهلي إلى 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 49.87 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

فيما وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

فيما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم أعلى سعر بيع للدولار أقل سعر شراء للدولار

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