2.43 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 4 أشهر



أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 سجلت نحو 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في أداء القطاع.



تصدير عربي متصدر



وحافظت الدول العربية على صدارتها كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 1.126 مليار دولار، مقابل 1.087 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الصادرات.

الاتحاد الأوروبي ثانيًا

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 551 مليون دولار، مقارنة بنحو 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات.



أمريكا وأفريقيا



وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 160 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 155 مليون دولار مقارنة بـ165 مليون دولار، بما يمثل 6% من إجمالي الصادرات.

باقي الأسواق



وبلغت صادرات القطاع إلى باقي دول العالم نحو 441 مليون دولار، مقابل 396 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، بما يمثل نحو 18% من إجمالي الصادرات.



تنوع الأسواق



وأكد المجلس أن الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية تواصل قيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، بما يعكس تنوع قاعدة الأسواق الخارجية وقدرة الشركات المصرية على تعزيز تنافسيتها عالميًا، مع التأكيد على أهمية التوسع وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.