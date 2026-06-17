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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليورو يتراجع إلى 57 جنيهًا في البنوك.. والدولار يواصل الهبوط عند 49 جنيها

تراجع سعر اليورو تزامنا مع تراجع الدولار في البنوك المصرية اليوم
تراجع سعر اليورو تزامنا مع تراجع الدولار في البنوك المصرية اليوم
رانيا أيمن

شهد سعر اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026، ليسجل مستوى 57 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي الذي استقر دون مستوى 50 جنيهًا، في مؤشر على تراجع أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

 

أقل سعر لليورو اليوم 

وسجل اليورو أقل سعر للشراء عند 57.78 جنيه في البنك العقاري المصري العربي، فيما تراوح سعر الشراء في البنوك الكبرى بين 57.96 جنيه و58.22 جنيه، وسط متابعة من المتعاملين لتحركات سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

 

سعر اليورو اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026، في البنوك

  • البنك المركزي المصري: 58.22 جنيه للشراء، و58.39 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 58.11 جنيه للشراء، و58.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
  • المصرف العربي الدولي: 57.99 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع.
  • HSBC: 57.98 جنيه للشراء، و58.09 جنيه للبيع.
  • QNB الأهلي: 57.97 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 57.97 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 57.96 جنيه للشراء، و58.16 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 57.96 جنيه للشراء، و58.13 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 57.96 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 57.88 جنيه للشراء، و58.08 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 57.78 جنيه للشراء، و57.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC بلغ 50.01 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وQNB الأهلي 49.98 جنيه للشراء و50.08 جنيه للبيع.

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كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.97 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر 49.97 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

بينما وصل في بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول إلى 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وفي بنك البركة سجل الدولار 49.90 جنيه للشراء و50 جنيهًا للبيع.

فيما سجل أقل مستوى للشراء عند 49.80 جنيه في البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني، مقابل 49.90 جنيه للبيع.

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