الدولار ثابت واليورو يقترب من 60 جنيهًا.. خريطة أسعار العملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات مساء السبت ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث استقرت التداولات داخل السوق الرسمية دون تسجيل أي تغيرات تُذكر مقارنة بآخر تعاملات البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و60.03 جنيه للبيع، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى 60 جنيهًا، وسط متابعة الأسواق المحلية لتطورات أسعار الصرف العالمية.



كما سجل الجنيه الإسترليني 69.37 جنيه للشراء و69.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الكندي 37.14 جنيه للشراء و37.24 جنيه للبيع. ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 64.92 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار الأسترالي 36.31 جنيه للشراء و36.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الآسيوية والأوروبية الأخرى، سجل اليوان الصيني 7.65 جنيه للشراء و7.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.33 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع. كما استقرت أسعار الكرون الدنماركي عند 8 جنيهات للشراء و8.03 جنيه للبيع، والكرون النرويجي عند 5.45 جنيه للشراء والبيع، والكرون السويدي عند 5.44 جنيه للشراء و5.45 جنيه للبيع.