حماية المنافسة يعتمد استحواذات دولية في الطيران ويقر صفقة مشروطة بقطاع الرياح

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على طلب استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة على عدد 1,102,116,276 سهمًا، بما يمثل 100% من إجمالي أسهم شركة ماكواري إيرفاينانس ليمتد.

استحواذ قطاع الطيران

يأتي القرار في إطار فحص ومراجعة عمليات التركزات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع ضوابط المنافسة وعدم الإضرار بهيكل السوق، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطيران والخدمات المالية.

موافقة مشروطة

كما وافقت اللجنة بشكل مشروط على طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سولوشنز إنترناشيونال على نسبة تتراوح بين 30% كحد أدنى و49% كحد أقصى من أسهم شركة شادوان ويند باور بي. في، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة.

تنظيم التركزات

وأكد الجهاز أن قراراته تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة، ومتابعة تأثير صفقات الاستحواذ على الأسواق المحلية والدولية، بما يحافظ على التوازن الاقتصادي ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.