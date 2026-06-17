من قاعات الجامعة للمصانع.. تعاون جديد لدعم صناعة الأثاث بدمياط ورفع تنافسيتها

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يدعم الربط بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة غادة محمد الصياد، عميد كلية الفنون التطبيقية.

دعم الابتكار الصناعي

وأكد المهندس محمد عبد الغفار أن صناعة الأثاث في دمياط تمتلك إرثًا صناعيًا متميزًا، ما يتطلب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية لتطوير القطاع وتحسين جودة المنتجات، مشيرًا إلى أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم الابتكار وتعزز القدرة التنافسية للأثاث المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

حلول علمية للتحديات

وكشف رئيس الغرفة عن الاتفاق على إعداد قائمة بأبرز التحديات التي تواجه القطاع لعرضها على جامعة دمياط لدراستها واقتراح حلول علمية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم المصانع وتطوير المنتجات ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع.

تدريب وتأهيل الطلاب

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التدريب العملي للطلاب من خلال توفير فرص تدريبية داخل المصانع الأعضاء بالغرفة، إلى جانب إتاحة برامج تدريب صيفي لطلاب كلية الفنون التطبيقية، وتنظيم زيارات ميدانية للمصانع للتعرف على مراحل الإنتاج والتقنيات الحديثة.

تكامل أكاديمي صناعي

من جانبه، أكد رئيس جامعة دمياط أهمية الشراكة مع القطاع الصناعي في تطبيق مخرجات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجامعة والصناعة يمثل ركيزة أساسية لتطوير صناعة الأثاث في دمياط ورفع قدرتها التنافسية، بما يدعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.