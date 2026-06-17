الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن عالميًا واستمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفقًا لتحليل صادر عن مؤسسة “جولد بيليون”.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستوى 6220 جنيهًا عند بداية التعاملات، قبل أن يتراجع إلى 6200 جنيه وقت إعداد التقرير، مقارنة بـ6225 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بما يعكس استمرار الضغوط البيعية على السوق.



ضغط الدولار والأونصة



وأوضح التحليل، أن تراجع الدولار قرب مستوى 50 جنيهًا ساهم في خفض تكلفة تسعير الذهب محليًا، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمية، وهو ما فرض ضغوطًا مباشرة على المعدن النفيس داخل السوق المصرية.



عيار 21 يختبر مستوى



وأشار التقرير ، إلى أن الذهب عيار 21 يختبر حاليًا مستوى 6200 جنيه للجرام، بعد فشله في اختراق مستوى 6300 جنيه خلال الفترة الماضية، ما دفعه للعودة إلى مسار هابط محدود.



تحسن الطلب المحلي



ورغم الضغوط السعرية الحالية، شهد الطلب المحلي على الذهب تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة مع انخفاض الأسعار، حيث عاد المستهلكون والمستثمرون إلى الشراء للاستفادة من المستويات الحالية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المرتبط بالسوق العالمية.



تحويلات المصريين بالخارج



وأشار التقرير ، إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أسهمت في تعزيز المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق، وهو ما انعكس على أداء الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أن مصر جاءت في المركز السابع عالميًا ضمن أكبر الدول المستقبلة للتحويلات المالية وفقًا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2026.



تراجع الأونصة عالميًا



وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 0.3% لتسجل أدنى مستوى عند 4317 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 4321 دولارًا للأونصة.



قراءة فنية سلبية



وتشير القراءة الفنية لجولد بيليون إلى استمرار تحرك الذهب العالمي أسفل مستوى المقاومة الرئيسي عند 4370 دولارًا للأونصة، بينما يتحرك مؤشر الزخم في نطاق محايد يميل إلى السلبية، مع احتمالات صعود حال اختراق المستوى إلى 4400 ثم 4450 دولارًا.



ضغط على عيار 21

محليًا

يواجه الذهب عيار 21 ضغوطًا فنية واضحة بعد فشله في اختراق مستوى 6300 جنيه للجرام خلال الفترة الماضية، ما دفعه للهبوط مجددًا، مع اختبار مستوى الدعم النفسي عند 6200 جنيه، وسط استمرار ميل مؤشرات الزخم إلى السلبية.



ترقب الفيدرالي الأمريكي



وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصريحات رئيسه، والتي ستحدد اتجاهات الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الحذر في التداولات.