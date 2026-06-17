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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: النظام الضريبي المبسط فرصة ذهبية داعمة ومحفزة للشركات الناشئة

أحمد كجوك
أحمد كجوك
محمد يحيي

قال أحمد كجوك، وزير المالية: “إننا شركاء للجميع وفى المقدمة القطاع الخاص، على نحو يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري ودفع مسار النمو والتصدير”، معقبا: “إننا ملتزمون بمساندة كل الأفكار والمبادرات المحفزة لريادة الأعمال والصادرات الخدمية”. 

وأضاف الوزير، خلال إطلاق المؤسسة المصرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال «Start up Egypt»، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتابع: “إننا حريصون على تبسيط المنظومة الضريبية؛ حتى تكون أكثر سهولة ووضوحًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين ورواد الأعمال”. 

وأوضح أن النظام الضريبي المبسط لمن يقل حجم أعمالهم السنوى عن 20 مليون جنيه، فرصة ذهبية داعمة ومحفزة للشركات الناشئة، حيث يتضمن ضريبة قطعية مبسطة جدًا من الإيرادات، وحوافز وتيسيرات عديدة لرواد الأعمال. 

وأشار إلى أن المؤسسة المصرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال تعد منصة مهمة تجمع الشركات الناشئة تحت مظلة واحدة، وتسهم في تطوير ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا التنظيم المؤسسي يساعد الشركات الناشئة على التواصل مع بعض، ويمنحهم القدرة على عرض التحديات والفرص.

وقال الدكتور ماجد غنيمة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ستارت أب إيجيبت»، إن «ستارت أب إيجيبت» ستدعم حلقة الوصل بين ما تقدمه الحكومة ومؤسسي الشركات الناشئة إذ تجمع مختلف الأطراف، من مستثمرين ومسئولين ورواد أعمال، حول هدف واحد هو دعم مؤسسي الشركات الناشئة المصريين بمصر والعالم في مختلف مراحل نمو شركاتهم.  

وكشف عن حزمة من البرامج والشراكات الاستراتيجية  التي تطلقها «ستارت أب إيجيبت» لرواد الأعمال، رسميًا بداية يوليو المقبل، وتتضمن إطلاق مسرعات أعمال قطاعية تبدأ في قطاع الصناعات الغذائية بالشراكة مع “دومتي”، وصناعة الآلات مع “Simplex”، وتكنولوجيا التعليم مع “Almentor”، على أن يتبعها سبع شراكات أخرى، موضحا أن الانضمام لهذه المسرعات سيكون مجانًا تمامًا للأعضاء. 

تنطلق المؤسسة تحت شعار «إكبر مع ناس فاهمة الرحلة»، حيث تسعى لسد فجوة التواصل في السوق المصري بين مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال؛ خاصة أن العديد من الشركات الناشئة المتميزة تمتلك المؤهلات، لكن ينقصها الخبرات، لذلك توفر «ستارت أب إيجيبت» مجتمعًا يربط المؤسسين بشبكة دعم متكاملة، تمكّنهم من النمو  السريع والتوسع محليًا  ودوليًا.

المالية القطاع الخاص النمو التصدير الصادرات الشركات الناشئة الضرائب

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