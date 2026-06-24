وزير المالية: يجب العمل على توفير سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تضافر كل الجهود الأفريقية؛ لتبني الأولويات القارية في المحافل المالية العالمية، وتعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين.

وقال الوزير، في لقائه مع “موسى فكي” رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق والمبعوث الخاص لميثاق الازدهار والشعوب والكوكب «4p»: «نتطلع إلى جهودكم في إثراء العمل الأفريقي المشترك، ودفع مسار التكامل الاقتصادي؛ من خلال تعبئة رأس المال الخاص».

وأضاف الوزير،: حريصون على دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية من خلال التوسع في آليات التمويل المبتكر، لافتًا إلى أنه لا بد من العمل على توفير سلاسل توريد أفريقية، وسوق موحدة للسلع والخدمات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.