قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. ردده الآن وحتى غروب شمس غدٍ الخميس
صيام تاسوعاء وعاشوراء.. فضائل عظيمة وسنة نبوية يغفل عنها كثيرون
العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها
لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة
التأمينات: صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو لـ 11.5 مليون مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%
برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
لبنان: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت
آخر جندي غادر أفغانستان.. قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا يعلن تقاعده المفاجئ
العوضي يروّج لفيلم «شمشون ودليلة».. تعرف موعد العرض بالسينمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أحمد رستم: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي

أحمد رستم
أحمد رستم
آية الجارحي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حول «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو».

 بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، و طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، و ليلى سرحان، نائب أول للرئيس لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام وباكستان، بشركة فيزا، و ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير القطري لمصر، ليبيا والسودان بالشركة، إلى جانب قيادات بارزة من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة مناقشة بناءة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ومناقشة أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم مسيرة التنمية في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لدورها المحوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر باعتبارها محورًا إقليميًا وعالميًا لمرور البيانات، لذا تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى دعم الجهود الوطنية في مجال توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما تعمل الوزارة على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التوجيهات الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما تعمل عليه العديد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، كجزء من خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد أحد أكثر القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في ظل التطور الكبير الذي يشهده وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لافتًا في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم وتشجيع الشركات الناشئة في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية لما لها من مساهمة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ومن جانبه، صرح طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا :(CEMEA): «إن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتُعد المدفوعات الرقمية عنصرًا محوريًا في تمكين هذه الرؤية، من خلال دعم الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونُشيد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، ونتطلع إلى مواصلة التعاون لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل»

التخطيط غرفة التجارة الأمريكية الاقتصاد الرقمي المدفوعات الرقمية النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

الحج السياحي

شركات السياحة: 28 يناير إصدار تأشيرات حج موسم 2027

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار أمراض الكبد الدهني

بالصور

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد