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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض والأرز يخالفان الاتجاه بالأسواق

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المصرية اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا في أسعار أكثر من 10 سلع غذائية أساسية، وسط تحركات متباينة لعدد محدود من المنتجات، وفق أحدث البيانات الرسمية لأسعار السلع الاستهلاكية.
 

المكرونة تتصدر
 

جاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام في مقدمة السلع الأكثر انخفاضًا، بعدما تراجع سعرها بقيمة 5.43 جنيه ليسجل 22.87 جنيه، كما انخفض سعر العدس الصحيح المعبأ بنحو 4.53 جنيه ليصل إلى 63.90 جنيه للكيلو.
 

تراجع الزيوت
 

وشهدت أسعار الزيوت انخفاضات متفاوتة، حيث تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 99.34 جنيه، بينما سجل نوع آخر من زيت عباد الشمس 99.86 جنيه للتر، كما انخفض سعر زيت الذرة إلى 119.57 جنيه للتر.
 

هبوط البقوليات
 

كما تراجعت أسعار عدد من البقوليات والسلع الأساسية، حيث سجل الفول المعبأ 61.87 جنيه للكيلو، والفول المجروش 61.53 جنيه، فيما انخفض سعر السكر المعبأ إلى 35.43 جنيه للكيلو، والدقيق المعبأ إلى 26.37 جنيه.
 

تحركات البيض
 

وعلى صعيد البيض، ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض بقيمة 1.65 جنيه ليسجل 101.23 جنيه، بينما تراجع سعر البيضة البيضاء الواحدة إلى 4.31 جنيه. 

كما انخفض سعر كرتونة البيض البلدي إلى 120.38 جنيه، وتراجعت أسعار البيض البلدي والأحمر بالوحدة.
 

ارتفاعات محدودة
 

في المقابل، سجلت بعض السلع زيادات طفيفة، أبرزها العدس الأصفر المعبأ الذي ارتفع إلى 67.82 جنيه للكيلو، والأرز المعبأ الذي سجل 34.87 جنيه، إضافة إلى ارتفاع محدود في سعر المكرونة المعبأة وزن الكيلو.
 

مؤشرات السوق
 

وتعكس التحركات الحالية حالة من التباين في أسعار السلع الغذائية بالأسواق، مع استمرار انخفاض عدد كبير من المنتجات الأساسية مقابل زيادات محدودة في بعض الأصناف، ما يساهم في تخفيف الضغوط على فاتورة الإنفاق الغذائي للأسر المصرية.

السلع الغذائية البيض المكرونه

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