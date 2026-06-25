مصادر لصدى البلد: استحواذ شركة إسرائيلية على أسهم الشريك الأجنبي في بتروسيلة اتفاق مبدئي يحتاج موافقة مصر

تداولت المواقع الإخبارية استحواذ شركة ratio الإسرائيلية على شركة فاروس إنرجي الانجليزية.

وقالت مصادر مسئولة لصدى البلد أنه في ضوء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول استحواذ شركة Ratio على شركة فارس إنرجي الانجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة، نؤكد أن ما تم هو اتفاق مبدئي حول إمكانية استحواذ شركة Ratio على أسهم شركة فارس إنرجي الانجليزية، وأنه طبقا للاتفاقية بين شركة فاروس إنرجي والهيئة المصرية العامة للبترول فإنه يلزم حصول شركة Ratio على موافقة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.

وتابعت المصادر أن ما تم حتى الآن هو محاولة شركة Ratio الحصول على النسبة اللازمة من الأسهم لإكمال عملية الاستحواذ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأضافت المصادر أنه في حال نجاح شركة Ratio في الحصول على نسبة الأسهم المطلوبة من حاملي أسهم شركة فاروس إنرجي، سوف تتقدم شركة فارس إنرجي الانجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة للحصول موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على إتمام الصفقة من عدمه.