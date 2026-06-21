وزير البترول: التوسع في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لمضاعفة إنتاج البترول الخام

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جولته بحقول شركة بدرالدين للبترول بالصحراء الغربية، أن الوزارة نجحت في تهيئة المقومات اللازمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، باعتبارها من أهم التقنيات المتقدمة التي تسهم في تعظيم إنتاجية الآبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح الوزير، خلال الجولة التي تخللتها ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الإنتاج والخدمات ، لمتابعة آليات التوسع في تطبيق التقنيات الحديثة، أن تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لمضاعفة إنتاج مصر من البترول الخام يمثل تحدياً يتطلب تبني حلول غير تقليدية وتطبيق أحدث التكنولوجيا العالمية في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن نجاح الوزارة في سداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الشهرية، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، وتطبيق آليات متوازنة لتحسين اقتصاديات الإنتاج بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين، يمثل قاعدة قوية لتحفيز الشركات على التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، والتي أثبتت نجاحها في مضاعفة الإنتاج بالعديد من دول العالم.

وأشاد الوزير بالجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاؤها لوضع نماذج اقتصادية مبتكرة تسهم في رفع معدلات الاستثمار والإنتاج، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام القطاع بتوفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزير أن ما يبذله العاملون في مواقع الإنتاج من جهود ميدانية متواصلة يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الأعباء الناتجة عن فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى أن كل برميل إضافي يتم إنتاجه محلياً ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري .

وخلال الجولة، شهد الوزير تنفيذ أعمال التكسير الهيدروليكي لبئر جديدة اكتشفتها شركة بدرالدين بمنطقة بدر 15، في إطار برنامج الشركة للتوسع في استخدام هذه التقنية لتعظيم إنتاجية الآبار وتحقيق أقصى استفادة من الخزانات البترولية.

واستمع الوزير إلى عرض من المهندس خالد عبدالسلام رئيس شركة بدرالدين للبترول وفريق العمل، أوضح خلاله أن البئر الجديدة من المتوقع أن تضيف نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاحتياطيات، على أن يبدأ إنتاجها بنهاية الشهر الجاري بمعدل انتاج يبلغ نحو 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى 500 برميل يومياً من المتكثفات البترولية.

كما استعرض رئيس الشركة نتائج تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي خلال العام المالي الحالي، حيث تم تنفيذ 40 عملية تكسير هيدروليكي ناجحة أسهمت في إضافة أكثر من 10 آلاف برميل بترول يومياً، وما يزيد على 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى معدلات الإنتاج، من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية في تصميم وتنفيذ العمليات، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد البترولية ويرفع العائد الاقتصادي من الحقول القائمة.

وأكد الوزير في ختام الجولة أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تمثل ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات الوزارة بزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في مصر.