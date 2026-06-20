قد تستمر لعام.. طاقة الشيوخ: أسعار البترول سترتفع من جديد وتسجل 100 دولار للبرميل

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ،، أن انخفاض أسعار البترول جاء بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني واستخدام الاحتياطي.

وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا وروسيا استفادتا من ارتفاع أسعار البترول في العالم، مردفًا: «أسعار البترول حاليا أقل من 80 دولارا، ومن المرجح أن يكون هناك ارتفاعا في سعر البترول ليكون بين 100 دولار إلى 90 دولارا، وهذا السعر سيستمر لمدة عام».

وتابع: «الأمور ما بين أمريكا وإيران شبه اتفاق.. وليس توقيع على اتفاقيات حتى الآن».