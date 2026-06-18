وزير البترول: تنفيذ مشروع تعديني صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة لفوسفات أبو طرطور

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينج فيرت إيجيبت، لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

ويستهدف المشروع، الذي تموله شركة موفينج فيرت إيجيبت، تعظيم العائد الاقتصادي من خامات الفوسفات من خلال تنفيذ برامج متكاملة لأعمال الاستكشاف والتقييم الجيولوجي وتقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية، إلى جانب دراسة أفضل السبل لرفع تركيز الخام وتحسين جودته، بما يمهد لإقامة صناعات تحويلية متقدمة في منطقة أبو طرطور تشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ومشتقاته، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للخام محليًا.

كما تتضمن الدراسات تقييم إمكانيات استخلاص العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات والاستفادة منها صناعيًا، في ضوء الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه العناصر ودورها الحيوي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة.

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس شريف زيد رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة، بحضور الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين المصري يشهد تحولًا نوعيًا غير مسبوق مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي عززت جاذبية الاستثمار في القطاع، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة التعدين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويرفع العائد الاقتصادي منها، مؤكدًا أن خام الفوسفات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التوجه في ضوء ما تمتلكه مصر من احتياطيات كبيرة وموقع تنافسي متميز.

وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة، بما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الخامات التعدينية، تحقيقًا لمستهدفات الدولة برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5-6% خلال السنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن مشروع فوسفات أبو طرطور يمثل نموذجًا متكاملًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية وتحويلها إلى صناعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في مناطق الصعيد والمحافظات الحدودية.