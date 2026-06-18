قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بنسبة نجاح 86%
خلال 12 عاما.. مصر تتحول من مواجهة التحديات إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا وجذبا للاستثمار
بيانات ملاحية: 3 ناقلات نفط سعودية تحمل 6 ملايين برميل تعبر مضيق هرمز
نائب رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
شوبير يكشف لجماهير الزمالك تفاصيل قرار الفيفا بشأن إيقاف القيد
وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يبحثون إعداد استراتيجية صناعة مراكز البيانات
أسعار البيض في الأسواق.. اعرف الكرتونة بكام والشعبة تكشف مفاجأة
مونديال 2026 يشهد ميلاد رقم جديد.. هاري كين يكتب التاريخ في ليلة استثنائية
تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية حول امتحان التاريخ بالقسم الأدبي.. فيديو
عبد العاطي ونظيرته البريطانية يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بمدينة نصر
لم يعد خطيراً.. تصريح صادم من لاعب الكونغو: لم نهتم بـ رونالدو لتقدمه في السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: تنفيذ مشروع تعديني صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة لفوسفات أبو طرطور

المهندس كريم بدوي وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم
المهندس كريم بدوي وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم
أمل مجدى

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينج فيرت إيجيبت، لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.

ويستهدف المشروع، الذي تموله شركة موفينج فيرت إيجيبت، تعظيم العائد الاقتصادي من خامات الفوسفات من خلال تنفيذ برامج متكاملة لأعمال الاستكشاف والتقييم الجيولوجي وتقدير الموارد والاحتياطيات التعدينية، إلى جانب دراسة أفضل السبل لرفع تركيز الخام وتحسين جودته، بما يمهد لإقامة صناعات تحويلية متقدمة في منطقة أبو طرطور تشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ومشتقاته، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للخام محليًا.

كما تتضمن الدراسات تقييم إمكانيات استخلاص العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات والاستفادة منها صناعيًا، في ضوء الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه العناصر ودورها الحيوي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة.

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس شريف زيد رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة، بحضور الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع التعدين المصري يشهد تحولًا نوعيًا غير مسبوق مدعومًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي عززت جاذبية الاستثمار في القطاع، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في صناعة التعدين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويرفع العائد الاقتصادي منها، مؤكدًا أن خام الفوسفات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التوجه في ضوء ما تمتلكه مصر من احتياطيات كبيرة وموقع تنافسي متميز.

وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع التعدين، وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة، بما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الخامات التعدينية، تحقيقًا لمستهدفات الدولة برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5-6% خلال السنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن مشروع فوسفات أبو طرطور يمثل نموذجًا متكاملًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية وتحويلها إلى صناعات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في مناطق الصعيد والمحافظات الحدودية.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول الفوسفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

منتخب مصر

الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم ترند أمريكا

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد