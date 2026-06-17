وزير البترول يشيد بارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميًا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب ومساعدي الرئيس التنفيذي لمختلف النيابات والإدارات.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة الهيئة وفتح آفاق الحوار لطرح الأفكار والحلول التي تدعم رفع كفاءة الأداء وتعزز نتائج العمل بمنظومة قطاع البترول.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير رسالة إلى جميع الشركات والإدارات والعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، شدد خلالها علي أن السلامة تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ على سلامة العاملين بمواقع العمل ومقار الشركات مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون، مع ضرورة اهتمام العاملين بالحفاظ على سلامتهم في حياتهم اليومية خارج نطاق العمل.

وأكد الوزير أهمية استمرار طرح الأفكار والمبادرات العملية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحقيق نقلة نوعية في الأداء، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لوضع الحقول الجديدة على الإنتاج.

وأوضح أن سرعة تنفيذ الحلول والتبكير بتنفيذ المشروعات ينعكسان بشكل مباشر على خفض الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن الفاتورة الاستيرادية لإمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها ، والتي أسهمت في عودة إنتاج الزيت الخام إلى مسار الزيادة بعد فترة من التراجع، ليصل إجمالي الإنتاج إلى أكثر من 540 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق ومواصلة العمل بنفس الروح وتقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة لدعم النمو في الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار الوزير إلى أهمية الجهود والحلول التي طرحتها الوزارة والهيئة والشركات القابضة خلال الفترة الماضية لتحسين اقتصاديات اتفاقيات البحث والاستكشاف والإنتاج مع الشركاء والمستثمرين، خاصة في المناطق ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة والبعيدة عن البنية التحتية مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط وجنوب الصحراء الغربية، بما يسهم في تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

كما وجه الوزير الشكر إلى المهندس صلاح عبد الكريم وقيادات الهيئة وفرق العمل بمختلف إداراتها على الجهود الكبيرة المبذولة في زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات البلاد من الوقود، من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات، مؤكداً أن الهيئة المصرية العامة للبترول تؤدي دورًا كبيراً في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، وأن كل إدارة وفريق عمل داخل الهيئة يمثل عنصرًا أساسيًا ومكملًا للآخر في منظومة توفير الطاقة والوقود للمواطنين، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة جهود مختلف النيابات والإدارات في زيادة الإنتاج، وتأمين احتياجات السوق المحلي، ورفع كفاءة عمليات النقل والتوزيع والتكرير، وتعزيز قدرة معامل التكرير على زيادة إنتاج المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق بكفاءة، مؤكداً وجود جاهزية كاملة لفصل الصيف وتأمين الإمدادات على غرار ما تحقق خلال العامين الماضيين.

ولفت الي أن الأعمال الجارية بمجمع البنزين التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول من المستهدف أن تضيف نحو 2000 طن يوميًا من البنزين خلال أغسطس المقبل، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية بنحو 70 مليون دولار شهريًا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير حرصه على الاجتماع مجدداً بقيادات الهيئة خلال الفترة المقبلة للاستماع إلى المزيد من الأفكار والمبادرات والحلول التي تسهم في إزالة المعوقات، وتسريع وتيرة العمل، وتعظيم الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم تحقيق أهداف قطاع البترول وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري.