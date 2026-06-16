قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سعد لـ صدى البلد : التمثيل لم يغب عن أحلامي .. والانتقادات لا تشغلني .. والألبوم الفرفوش لإسعاد الناس | حوار
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستعدون لمختلف السيناريوهات.. وزير البترول يكشف عن خطة تأمين مصر من الغاز خلال 2026

وزير البترول
وزير البترول
ماجدة بدوى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة في منطقة شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها في مجالات النفط والغاز.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء اليوم، إن الوزارة لا تستهدف فقط أن تكون مصر مركزاً لتداول الغاز الطبيعي، وإنما أيضاً مركزاً إقليمياً لتداول وتخزين المنتجات البترولية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

 نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي 

وأوضح بدوي أن المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تتزايد بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن دولاً عديدة في منطقة شرق المتوسط، منها ليبيا وسوريا واليونان وقبرص، بدأت في طرح مزايدات جديدة وجذب استثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على تنافسية السوق المصرية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

وأضاف أن توفير إمدادات مستقرة من النفط والغاز والطاقة بأسعار تنافسية يمثل عاملاً رئيسياً لدعم خطط التوسع الصناعي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الإمدادات وتعزيز الإنتاج المحلي بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على النمو والتوسع.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك حالياً أربع وحدات تغييز للغاز الطبيعي المسال، منها ثلاث وحدات بمنطقة العين السخنة ووحدة بدمياط، إلى جانب تجهيز وحدة إضافية بميناء العقبة، بما يعزز قدرة الدولة على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد بدوي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز خلال عام 2026، تشمل توفير شحنات الغاز اللازمة، ورفع كفاءة منظومة التغييز، وزيادة المخزون الاستراتيجي من الوقود، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشدد على أن أولوية الدولة تتمثل في ضمان توافر الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية دون انقطاع، مع الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة واستمرار توفير الوقود اللازم للإنتاج والصناعة والخدمات.

وزير البترول مركز إقليمي تخزين الطاقة احتياجات البلاد الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات

رضا فرحات: مشاركة السيسي في قمة السبع تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري

النائب إبراهيم نظير

إبراهيم نظير : بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة

النائب أحمد رجب الشافعي

برلماني : مصر والإمارات تمضيان نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد