البترول : خطة شاملة لتعظيم القيمة المضافة من الثروات وتعزيز الاستثمار في الطاقة والتعدين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الأساسية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي لمناقشة استراتيجية الوزارة في توفير مصادر الطاقة اللازمة للمنشآت الصناعية ، أن الأولوية تتمثل في تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية من خلال التركيز على زيادة معدلات الإنتاج وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعزيز استدامة الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلية.

بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ على معايير السلامة والاستدامة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للموارد الطبيعية ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة تضع قطاع التعدين ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ برنامج لتطوير القطاع وتحقيق انطلاقة جديدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التكامل بين قطاعات الطاقة المختلفة، مشيراً إلى العمل كفريق واحد مع قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج طاقة متوازن يدعم نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر المتميز في إنتاج وتجارة الطاقة والهيدروجين.

كما شدد على حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على معايير السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويعزز فرص جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية والمنطقة.

