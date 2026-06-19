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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول ترد على التصريحات المنسوبة للوزير بإنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة شمال السودان

وزارة البترول
وزارة البترول
أمل مجدى

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل  الاجتماعي غير الرسمية خارج البلاد، بشأن إبرام عقود استثمارية تتضمن إنشاء 108 مناجم للذهب والمعادن النفيسة في شمال السودان، في إطار شراكة استراتيجية.

وشددت على أن ما نُسب إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية من تصريحات في هذا السياق “غير صحيح” و"عارٍ تماماً من الصحة".

وأوضحت الوزارة أن المهندس كريم بدوي لم يدلِ بأي تصريحات للإذاعة المصرية تتضمن هذه المعلومات، كما لم تصدر عن الوزارة أو الجهات التابعة لها أي بيانات أو إعلانات رسمية تتعلق بما ورد في المحتوى المتداول.

وشددت كذلك على أن أي مشروعات أو اتفاقيات أو تعاقدات تخص أنشطة البترول أو التعدين يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وبما يضمن الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى أنها تضع في مقدمة أولوياتها “تطوير قطاع التعدين المصري” و"تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي"، إذ يشهد هذا القطاع تحولات إيجابية، مع تنفيذ إصلاحات شاملة، تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنافسية، في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وفتح آفاق أوسع للشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين.

كما أكدت الوزارة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار الكاذبة والمنسوبة إلى الوزارة أو مسؤوليها.

البترول وزارة البترول وزير البترول السودان التعدين المعادن

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