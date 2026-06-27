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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريستيان أمانبور بعد حضور حفل عمر خيرت في لندن : تجربة استثنائية

عمر خيرت
عمر خيرت
محمد البدوي

أعربت الإعلامية العالمية كريستيان أمانبور، مذيعة شبكة CNN، عن إعجابها الكبير بحفل الموسيقار عمر خيرت الذي استضافته قاعة "رويال ألبرت هول" الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدة أن الأمسية كانت تجربة فنية وثقافية مميزة تعكس المكانة التي يحظى بها الفن المصري على الساحة الدولية.

 أهم القاعات الموسيقية

وقالت أمانبور خلال لقاء جمعها بالإعلامية منى الشاذلي على هامش الحفل ضمن برنامج "معكم" إنها سعيدة بوجودها وسط هذا الحدث الذي يحتفي بالموسيقى المصرية في واحدة من أهم القاعات الموسيقية في العالم، معتبرة أن تخصيص "رويال ألبرت هول" بالكامل لإحياء حفل لعمر خيرت يمثل إنجازًا استثنائيًا.

التفاعل الكبير للجمهور

وأضافت أنها كانت متحمسة لاكتشاف عالم الموسيقار المصري والاستماع إلى أعماله للمرة الأولى، مشيرة إلى دهشتها من التفاعل الكبير للجمهور مع مقطوعاته الموسيقية، وحفظ الكثير منهم لألحانه عن ظهر قلب، وهو ما يعكس قيمته الفنية الرفيعة.

وخلال اللقاء، وجهت أمانبور إشادة خاصة بالإعلامية منى الشاذلي، ووصفتها بأنها شخصية ملهمة تحظى بمحبة واسعة، بعدما لاحظت حرص عدد كبير من الحضور على التقاط الصور التذكارية معها.

 الفعاليات الثقافية والفنية

كما أعربت عن سعادتها برؤية هذا الحضور الجماهيري الكبير، خاصة المشاركة الواسعة للنساء، معتبرة أن الإقبال على الفعاليات الثقافية والفنية يعكس اهتمامًا متزايدًا بالفنون الراقية.

دعوة لزيارة القاهرة

وفي ختام اللقاء، وجهت منى الشاذلي دعوة إلى كريستيان أمانبور لزيارة القاهرة، والتعرف على المتحف المصري الكبير، وهو ما قوبل بترحيب كبير من الإعلامية العالمية، التي وصفت الزيارة المرتقبة بأنها "فكرة مذهلة"، مؤكدة تطلعها لزيارة مصر والاستمتاع بما تضمه من حضارة وثقافة عريقة في أقرب فرصة.

كريستيان أمانبور عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت حفل الموسيقار عمر خيرت

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