قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت ترفع أسعار منصات واشتراكات Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد
منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس
رسالة مؤثرة من والدة رونالدو بشأن إنجازاته التاريخية في كأس العالم
زلزال جديد يضرب فنزويلا بقوة 5.4 ريختر
خلال 5 أشهر فقط.. ارتفاع عدد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر بنسبة 15%
وزير السياحة والآثار: 18.5 مليون زائر للمتاحف والمواقع الأثرية في مصر خلال 2025
سيناتور جمهوري أمريكي: علينا تجديد مخزوناتنا من الذخيرة في ظل استمرار التوتر مع إيران
مودريتش في مواجهة سيمينيو.. إعلان تشكيل مباراة كرواتيا وغانا بالمونديال
قبل امتداد الكارثة .. الحماية المدنية تنقذ 4 منازل من حريق بقرية القوصة في سوهاج
محمد أبو داود: دوري في أب ولكن هو الأقرب لي.. خاص
أحمد عبد الحليم: تريزيجيه يلعب بعقلية الكبار.. ومنتخب مصر استحق التأهل
ماذا فعل النبي مع المبالغين في التشدد بدافع الورع؟ أمين الفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودي فولر يطمئن جماهير ألمانيا قبل مواجهة باراجواي: نملك القدرة على هزيمة أي منتخب في العالم

ألمانيا
ألمانيا
إسلام مقلد

أكد رودي فولر، المدير الرياضي لـ منتخب ألمانيا، تمسكه بثقته في قدرات المانشافت، رغم التباين الذي ظهر على أداء الفريق خلال مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والذي شهد فترات مميزة وأخرى أثارت علامات استفهام قبل بداية الأدوار الإقصائية.

فولر: الخسارة أمام الإكوادور كانت بظروف خاصة

وجاءت تصريحات فولر بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء مشوار ألمانيا في دور المجموعات بالخسارة أمام منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي لم تؤثر على صدارة المانشافت للمجموعة والتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وظهر فولر أمام وسائل الإعلام لتقديم تقييمه الأول لمستوى المنتخب الألماني، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة، لكنه يحتاج إلى الوصول لأفضل مستوياته من أجل مواصلة المشوار.

وأوضح فولر أن طموحات ألمانيا في البطولة ترتبط بشكل كبير بقدرة الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز على تقديم الإضافة المنتظرة، مشددًا على أن الفريق لن يستطيع منافسة كبار المنتخبات إلا عندما يكون جميع اللاعبين في قمة جاهزيتهم.

مواجهة باراجواي لا تقبل القسمة على اثنين

وعن المواجهة المقبلة أمام باراجواي في دور الـ32، قال فولر: "أنا هادئ ومطمئن، والفريق سيبذل كل ما لديه أمام باراجواي".

وأضاف أن مواجهة الإكوادور كانت مختلفة بسبب ضمان المنتخب الألماني التأهل قبل اللقاء، موضحًا أن الحدة والتركيز قد ينخفضان بشكل طبيعي عندما يكون حسم الصدارة قد تحقق بالفعل.

وقال: "أمام الإكوادور كانت الظروف مختلفة، بالنسبة لهم كانت المباراة الأهم خلال آخر 20 أو 30 عامًا، نحن نرغب دائمًا في الفوز، لكن من الطبيعي أن ينخفض مستوى الحماس قليلًا عندما تكون قد ضمنت التأهل".

وشدد فولر على أن مباراة باراجواي ستكون مختلفة تمامًا، لأنها مواجهة خروج مغلوب لا مجال فيها للتعويض، مؤكدًا أن اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم من أجل العبور إلى الدور التالي.

موسيالا وفيرتز مفتاح طموحات المانشافت

وتحدث المدير الرياضي للمنتخب الألماني عن أهمية الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى ظهورهما بأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فولر: "ندرك جيدًا أننا لن نحقق أشياء كبيرة إلا إذا قدم هذان اللاعبان أفضل مستوياتهما، وهما يدركان ذلك أيضًا، وأنا متفائل لأنهما ليسا بعيدين عن الوصول إلى مستواهما الأفضل".

وأضاف أن المنتخب الألماني يمتلك القدرة على الفوز أمام أي منافس عندما يقدم أقصى ما لديه، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الفريق لا يستطيع تحقيق أهدافه دون الوصول إلى أعلى درجات التركيز والأداء.

فولر: فرنسا من أبرز المرشحين لكن تركيزنا على باراجواي

وتابع فولر حديثه قائلًا: "نمتلك فريقًا يستطيع، عندما يكون في يومه ويقدم أقصى ما لديه، أن يهزم أي منتخب في العالم، لكن إذا لم نصل إلى قمة مستوانا فمن الممكن أن نخسر أمام بعض المنتخبات".

وأشار إلى أن بعض المنتخبات الكبرى تستطيع حسم مبارياتها حتى في حال عدم تقديم أفضل مستوياتها، بينما تحتاج ألمانيا دائمًا إلى اللعب بأقصى طاقتها لتحقيق أهدافها.

وعن إمكانية مواجهة منتخب فرنسا في دور الـ16، أكد فولر أن الديوك من أبرز المرشحين للفوز باللقب، لكنه شدد على أن التفكير الحالي ينصب فقط على مواجهة باراجواي، قائلًا: "لا نفكر في فرنسا الآن، هدفنا الوحيد هو مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور المقبل".

رودي فولر منتخب ألمانيا ألمانيا المانشافت بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخب الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

ترشيحاتنا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد