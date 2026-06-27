رودي فولر يطمئن جماهير ألمانيا قبل مواجهة باراجواي: نملك القدرة على هزيمة أي منتخب في العالم

أكد رودي فولر، المدير الرياضي لـ منتخب ألمانيا، تمسكه بثقته في قدرات المانشافت، رغم التباين الذي ظهر على أداء الفريق خلال مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والذي شهد فترات مميزة وأخرى أثارت علامات استفهام قبل بداية الأدوار الإقصائية.

فولر: الخسارة أمام الإكوادور كانت بظروف خاصة

وجاءت تصريحات فولر بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء مشوار ألمانيا في دور المجموعات بالخسارة أمام منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي لم تؤثر على صدارة المانشافت للمجموعة والتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

وظهر فولر أمام وسائل الإعلام لتقديم تقييمه الأول لمستوى المنتخب الألماني، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة، لكنه يحتاج إلى الوصول لأفضل مستوياته من أجل مواصلة المشوار.

وأوضح فولر أن طموحات ألمانيا في البطولة ترتبط بشكل كبير بقدرة الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز على تقديم الإضافة المنتظرة، مشددًا على أن الفريق لن يستطيع منافسة كبار المنتخبات إلا عندما يكون جميع اللاعبين في قمة جاهزيتهم.

مواجهة باراجواي لا تقبل القسمة على اثنين

وعن المواجهة المقبلة أمام باراجواي في دور الـ32، قال فولر: "أنا هادئ ومطمئن، والفريق سيبذل كل ما لديه أمام باراجواي".

وأضاف أن مواجهة الإكوادور كانت مختلفة بسبب ضمان المنتخب الألماني التأهل قبل اللقاء، موضحًا أن الحدة والتركيز قد ينخفضان بشكل طبيعي عندما يكون حسم الصدارة قد تحقق بالفعل.

وقال: "أمام الإكوادور كانت الظروف مختلفة، بالنسبة لهم كانت المباراة الأهم خلال آخر 20 أو 30 عامًا، نحن نرغب دائمًا في الفوز، لكن من الطبيعي أن ينخفض مستوى الحماس قليلًا عندما تكون قد ضمنت التأهل".

وشدد فولر على أن مباراة باراجواي ستكون مختلفة تمامًا، لأنها مواجهة خروج مغلوب لا مجال فيها للتعويض، مؤكدًا أن اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم من أجل العبور إلى الدور التالي.

موسيالا وفيرتز مفتاح طموحات المانشافت

وتحدث المدير الرياضي للمنتخب الألماني عن أهمية الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى ظهورهما بأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة.

وقال فولر: "ندرك جيدًا أننا لن نحقق أشياء كبيرة إلا إذا قدم هذان اللاعبان أفضل مستوياتهما، وهما يدركان ذلك أيضًا، وأنا متفائل لأنهما ليسا بعيدين عن الوصول إلى مستواهما الأفضل".

وأضاف أن المنتخب الألماني يمتلك القدرة على الفوز أمام أي منافس عندما يقدم أقصى ما لديه، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الفريق لا يستطيع تحقيق أهدافه دون الوصول إلى أعلى درجات التركيز والأداء.

فولر: فرنسا من أبرز المرشحين لكن تركيزنا على باراجواي

وتابع فولر حديثه قائلًا: "نمتلك فريقًا يستطيع، عندما يكون في يومه ويقدم أقصى ما لديه، أن يهزم أي منتخب في العالم، لكن إذا لم نصل إلى قمة مستوانا فمن الممكن أن نخسر أمام بعض المنتخبات".

وأشار إلى أن بعض المنتخبات الكبرى تستطيع حسم مبارياتها حتى في حال عدم تقديم أفضل مستوياتها، بينما تحتاج ألمانيا دائمًا إلى اللعب بأقصى طاقتها لتحقيق أهدافها.

وعن إمكانية مواجهة منتخب فرنسا في دور الـ16، أكد فولر أن الديوك من أبرز المرشحين للفوز باللقب، لكنه شدد على أن التفكير الحالي ينصب فقط على مواجهة باراجواي، قائلًا: "لا نفكر في فرنسا الآن، هدفنا الوحيد هو مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور المقبل".