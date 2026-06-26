تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

نجح منتخب الإكوادور في الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح ليروي ساني التسجيل لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، ليرد عليه بعد دقائق نيلسون أنجولو بتسديل التعادل لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 9 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار مانويل نوير.

وسجل جوزالو بلاتا الهدف الثاني لصالح منتخب الإكوادور في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يصل منتخب الإكوادر للنقطة 4 ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة، وتوقف رصيد منتخب ألمانيا عند النقطة 6 في صدارة ترتيب المجموعة.

وبتلك النتيجة يتأجل صعود منتخب مصر لدور الـ32 لبطولة كأس العالم، في انتظار مباراته أمام منتخب إيران.

تشكيل الإكوادور

كشف سيباستيان بيكاسيس المدير الفني لـ منتخب الإكوادور، التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب ألمانيا، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: هيرنان جاليندز

خط الدفاع: بييرو هينكابي، ويليان باتشو، جويل أوردونيز

خط الوسط: بيدرو فيتي، مويسيس كايسيدو، ألان فرانكو، ألان ميندا

خط الهجوم: جونزالو بلاتا، إينر فالينسيا، جون يبواه

تشكيل منتخب ألمانيا

وكشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا، التشكيل الرسمي لمواجهة الإكوادور، على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش - تاه - روديجر - راوم

خط الوسط: نميشا - بافلوفيتش - ساني - موسيالا - فيرتز

الهجوم: هافيرتز