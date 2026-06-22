ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا بالمونديال.. شلوتربيك يودّع كأس العالم

تلقى المنتخب الألماني ضربة قوية بعد تأكد غياب مدافعه نيكو شلوتربيك عن بقية مشواره في كأس العالم FIFA 2026™، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كوت ديفوار يوم السبت

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي أن شلوتربيك أصيب بتمزق في الرباط الجانبي الأنسي للكاحل، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

كان مدافع بوروسيا دورتموند قد تعرض للإصابة بعد مرور 13 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء الذي انتهى بفوز ألمانيا (2-1).

والتوى كاحل شلوتربيك بشكل مفاجئ خلال إحدى الكرات المشتركة، لكنه واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول رغم معاناته الواضحة من الآلام.

كان "المانشافت" قد ضمن صدارة المجموعة الخامسة، ليحجز مقعده في الدور المقبل من البطولة. ومن المقرر أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في نيوجيرسي يوم 25 يونيو.