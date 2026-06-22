محمد صلاح يواصل مطاردة أسامواه جيان.. ويعزز مكانته بين أساطير أفريقيا في كأس العالم

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص منتخب مصر، بعدما عزز سجله التهديفي في كأس العالم خلال مواجهة نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وساهم قائد الفراعنة في الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليواصل تقدمه في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مساهمة بالأهداف في تاريخ البطولة.

وبات صلاح يمتلك 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مشاركاته بكأس العالم، ليتساوى مع التونسي وهبي الخزري في المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر مساهمة بالأهداف في المونديال.

ويتصدر الغاني أسامواه جيان القائمة برصيد 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، يليه الكاميروني روجيه ميلا الذي سجل 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.