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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بروتوكول فيفا يحدد مصير حسام عبد المجيد.. وغيابه أمام إيران الأقرب

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حسن العمدة

أثار تعرض حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر، لإصابة في الرأس خلال مواجهة نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، تساؤلات حول فرص لحاقه بالمباريات المقبلة للفراعنة في البطولة.

وغادر اللاعب أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد تعرضه للإصابة، ليخضع بعدها للإجراءات الطبية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بحالات الاشتباه في ارتجاج المخ.

ووفقًا لبروتوكول فيفا، فإن أي لاعب يتعرض لارتجاج أو اشتباه ارتجاج يجب أن يخضع لمتابعة طبية دقيقة لمدة 72 ساعة على الأقل، مع مراقبة الأعراض المحتملة بشكل يومي، قبل اتخاذ قرار السماح له بالبدء في برنامج العودة التدريجية للملاعب.

ويشترط الاتحاد الدولي ثلاثة أمور أساسية قبل السماح للاعب بالعودة للمباريات، تتمثل في اجتياز جميع مراحل بروتوكول التعافي، والتأكد من جاهزيته الكاملة للمنافسة، إلى جانب اعتماد طبيب الفريق حالته الطبية بعد التنسيق مع طبيب المباراة التابع لفيفا عند الحاجة.

كما يتضمن البرنامج سبع مراحل متتالية تبدأ بالأنشطة اليومية البسيطة، ثم التمارين الهوائية الخفيفة، فالتدريبات الفردية والجماعية دون احتكاك، وصولًا إلى التدريبات الكاملة مع الفريق قبل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة الرسمية.

وبناءً على المدة الزمنية المحددة في البروتوكول، تبدو مشاركة حسام عبد المجيد في المباراة المقبلة أمام إيران مستبعدة طبيًا حال تصنيف إصابته ضمن حالات الاشتباه في الارتجاج، خاصة أن الحد الأدنى المطلوب للعودة إلى المباريات يصل إلى نحو تسعة أيام من تاريخ الإصابة.

وفي حال اجتاز اللاعب جميع مراحل التعافي بنجاح ولم تظهر عليه أي أعراض جديدة، فقد يصبح جاهزًا للعودة بداية من الأدوار الإقصائية، وفقًا لتقييم الجهاز الطبي للمنتخب.

حسام عبد المجيد منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026 كأس العالم

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