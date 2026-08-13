مصر للطيران للصيانة: نمتلك مخزنا يحتوى على أكثر من 150 ألف صنف

أكد محمد سامي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الشركة تمتلك مخزن يحتوى على أكثر من 150 ألف صنف ولدينا مخزن كامل لإطارات الطائرات ومخزن للكيماويات .



وقال محمد سامي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"،:" الازمة الروسية الأوكرانية أثرت على قطع الغيار في العالم كله حتى لدى صناع الطائرات أنفسهم ".



وتابع محمد سامي :" شركات الصيانة لا تمنح الطائرات شهادة صلاحية إلا بعد التأكد من صيانتها بشكل كامل ".

ولفت محمد سامي :" نعمل على زيادة هناجر الصيانة والخدمات المساعدة لتتناسب مع العدد الذي نطمح إليه من أعمال الصيانة للطائرات المحلية والدولية".