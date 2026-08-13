تصعيد أمريكي جديد.. حاملة الطائرات جورج واشنطن تغادر اليابان إلى الشرق الأوسط

تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ضمن خطة تناوب مقررة مسبقاً، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

وقد خضعت "لينكولن" لمهمة طويلة الأمد مع عدد قليل من التوقفات في الموانئ، مما دفع المشرعين إلى إثارة مخاوف بشأن ظروف المعيشة على متنها، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

بدأت حاملة الطائرات "لينكولن" مهمة انتشار مقررة في نوفمبر، ثم أعيد توجيهها إلى الشرق الأوسط في يناير قبيل الحرب الأمريكية ضد إيران .

وكانت الحاملة وطائراتها على متنها عنصراً أساسياً في حملة القصف الأمريكية "عملية الغضب الملحمي"، وشاركت السفينة منذ ذلك الحين في الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.