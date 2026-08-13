ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإجابات حول أوضاع حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

طالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بإجابات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، عقب تقارير أفادت بوجود نقص في الغذاء، وأعطال في أنظمة السباكة، وأزمات تتعلق بالصحة النفسية خلال فترة انتشار قياسية للحاملة.

وفي رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث والقائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو، دعا السيناتور ريتشارد بلومنتال، البحرية إلى توضيح الأوضاع على متن الحاملة، مشيراً إلى أنها «نشرت لأكثر من 250 يوماً» ولم ترسُ في الميناء "لأكثر من 200 يوم، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في عدد الأيام المتتالية في البحر".

وأعرب بلومنتال عن قلقه إزاء فترات الانتشار المطولة، مشيراً إلى «تقارير واسعة النطاق عن نقص الإمدادات الأساسية، وتلوث المياه، ومشاكل في السباكة، وتدهور الصحة النفسية، ومخاوف تتعلق بسلامة سطح السفينة»، إلى جانب مشكلات أخرى على متن "لينكولن".

وقال مسؤول في البحرية لشبكة «سي بي إس نيوز»: إن الحاملة «تعمل في بيئة صعبة للغاية، حيث تعطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط بسبب العمليات القتالية». وأضاف أن القيادة، استجابةً لذلك، أعطت الأولوية للإمدادات الحيوية للمهمة، بدءاً بالغذاء، ثم مواد النظافة، ثم البريد.