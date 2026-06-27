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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كروس وبودولسكي يحذران منتخب ألمانيا: الماكينات مهددة بالخروج المبكر من مونديال 2026

توني كروس
توني كروس
إسلام مقلد

أطلق الثنائي الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014، توني كروس ولوكاس بودولسكي، تحذيرات قوية بشأن مستقبل منتخب ألمانيا في النسخة الحالية من مونديال 2026، بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات، مؤكدين أن استمرار الأخطاء الحالية قد يقود إلى وداع مبكر للبطولة.

كروس يطالب بالعودة لشخصية الماكينات ويحذر من الخروج

وأكد توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، أن المنتخب الألماني يحتاج إلى استعادة شخصيته القوية المعروفة تاريخيًا، مشددًا على ضرورة ظهور الفريق بشكل أكثر شراسة وصلابة خلال الأدوار الإقصائية.

وقال كروس خلال برنامجه المباشر على منصة "تيك توك" بعنوان "كروس وكروس: المونديال تحت المجهر"، إن ألمانيا يجب أن تصبح "فريقًا مزعجًا وثقيلًا" داخل الملعب، موضحًا أن الجانب الدفاعي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة.

وأضاف: "يجب أن ندافع بصلابة وشراسة، وهذا الأمر لا نفعله حاليًا، كما أننا بحاجة إلى أن يكون الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فيرتز في أفضل حالاتهما، وهذا مفقود الآن. إذا لم يتغير هذان الأمران، فلن نستمر طويلًا في البطولة".

بودولسكي: الهزيمة أمام الإكوادور قد تكون صفعة مفيدة

من جانبه، اتفق لوكاس بودولسكي مع مخاوف كروس، مشيرًا إلى أن الخسارة المفاجئة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات كشفت العديد من السلبيات داخل صفوف المنتخب الألماني.

وقال نجم كولن السابق إن هذه الهزيمة ربما تكون مفيدة في هذا التوقيت، لأنها تمثل "جرس إنذار" قبل بداية الأدوار الحاسمة.

وأضاف: "ربما تكون الخسارة أمرًا إيجابيًا لتكون بمثابة صفعة للاستفاقة والعودة إلى أرض الواقع، يجب على الجميع الهدوء ومراجعة الحسابات قبل المواجهات المقبلة".

وتأتي هذه الانتقادات رغم ضمان ألمانيا التأهل بعد تحقيق انتصارين متتاليين في بداية مشوارها، إلا أن الأداء أمام الإكوادور أثار حالة من القلق قبل مواجهة باراجواي في دور الـ32.

مقارنة بين جيل 2014 والحاضر تثير القلق

وعقد كروس مقارنة بين المنتخب الحالي والجيل الذي توج بكأس العالم 2014، مؤكدًا أن الفارق الأكبر يكمن في العقلية والقدرة على حسم المباريات الصعبة.

وقال: "في 2014 خضنا مباريات لم نقدم فيها أفضل مستوياتنا، مثل مواجهة الجزائر، لكننا كنا نملك القدرة على الفوز حتى في أسوأ أيامنا، ولا أعتقد أن الفريق الحالي يمتلك هذه الميزة حتى الآن".

كما عارض كروس تصريحات المدير الفني جوليان ناجلسمان، الذي أكد أن اللاعبين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز أمام الإكوادور، موضحًا أن ضمان التأهل قد يؤثر على تركيز أي فريق.

وأوضح: "عندما تضمن التأهل والصدارة، فإن التراخي قد يحدث بشكل تلقائي، وهذا أمر طبيعي، لكن المشكلة الأكبر أننا لسنا فريقًا يعتمد على القوة البدنية في الأساس".

كروس يفتح باب الأمل قبل مواجهة الكبار

ورغم الانتقادات، أكد كروس أن منتخب ألمانيا ما زال قادرًا على المنافسة أمام أقوى المنتخبات إذا استعاد مستواه الحقيقي.

وقال: "ما زلت أؤمن بقدرتنا، إذا واجهنا منتخب فرنسا في الأدوار المتقدمة وسارت الأمور كما يجب، فنحن قادرون على إقصائهم".

وقد يلتقي المنتخبان الألماني والفرنسي في دور الـ16 حال نجاحهما في تجاوز مواجهات دور الـ32.

واختتم بودولسكي رسالته بدعوة الجماهير لدعم المنتخب، قائلًا: "لا داعي للمبالغة في السلبية، علينا دعم اللاعبين وتحفيزهم لما هو قادم".

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